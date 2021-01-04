От COVID-19 в Украине скончались уже почти 19 тысяч
По состоянию на утро понедельника, 4 января, в Украине официально подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции. Из них 4158 – обнаружено за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 18 927 человек (+73 за сутки), а 733 558 пациентов (+4 693 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Проведено тестирований за сутки – 13 128 (в частности методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 504 случая;
Винницкая область – 54 случая;
Волынская область – 83 случая;
Днепропетровская область – 234 случая;
Донецкая область – 162 случая;
Житомирская область – 91 случай;
Закарпатская область – 50 случаев;
Запорожская область – 528 случаев;
Ивано-Франковская область – 104 случая;
Киевская область – 301 случай;
Кировоградская область – 7 случаев;
Луганская область – 12 случаев;
Львовская область – 352 случая;
Николаевская область – 314 случаев;
Одесская область – 285 случаев;
Полтавская область – 269 случаев;
Ривненская область – 54 случая;
Сумская область – 39 случаев;
Тернопольская область – 72 случая;
Харьковская область – 63 случая;
Херсонская область – 75 случаев;
Хмельницкая область – 26 случаев;
Черкасская область – 300 случаев;
Черновицкая область – 134 случая;
Черниговская область – 45 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине студент Михаил Комнацкий за 2,5 часа сделал тест на COVID-19 и успел на самолет в Беларусь, где ему должны были провести операцию по трансплантации почки.