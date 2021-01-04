В понедельник, 4 января, в Китае зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки там зафиксировали более 70 новых случаев заражения.

Из них 33 – новых активных больных COVID-19, еще 40 – пациенты с бессимптомным течением заболевания, сообщает издание People's Daily, Chinа в Twitter.

Отмечается, что в Китае на данный момент диагностировано всего 411 активных случаев, в том числе 10 в критическом состоянии. Новые случаи передачи коронавируса внутри страны зафиксировали в Ляонине (6), Хэбэе (4), Пекине (2) и Хэйлунцзяне (1).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в правительстве Китая заявили, что к пандемии привели отдельные вспышки заражения коронавирусом сразу в нескольких местах мира. Так, в Пекине отрицают известный факт зарождения пандемии COVID-19, а именно то, что первичным источником распространения вируса был китайский город Ухань.