В США захотели вводить только половину дозы вакцины от коронавируса
В правительстве США предложили идею вводить основной группе населения только половину дозы вакцины от коронавируса компании Moderna.
Это хотят сделать, чтобы ускорить процесс вакцинации, заявил глава инициативы Operation Warp Speed Монсеф Слау, пишет CNBC.
По его словам, иммунный ответ половины дозы равен реакции на полную дозу вакцины. Для того, чтобы принять окончательное решение, США ведут переговоры с Moderna и американским медицинским регулятором FDA.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
11 декабря вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для экстренного использования в США.
Добровольцы, испытавшие на себе вакцину против COVID-19 от Pfizer&BioNTech и Moderna, рассказали о самочувствии.
В ходе исследования стало известно, что вакцина Moderna может обеспечить иммунитет минимум на три месяца.