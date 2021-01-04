В США захотели вводить только половину дозы вакцины от коронавируса

В правительстве США предложили идею вводить основной группе населения только половину дозы вакцины от коронавируса компании Moderna.

Это хотят сделать, чтобы ускорить процесс вакцинации, заявил глава инициативы Operation Warp Speed Монсеф Слау, пишет CNBC.

По его словам, иммунный ответ половины дозы равен реакции на полную дозу вакцины. Для того, чтобы принять окончательное решение, США ведут переговоры с Moderna и американским медицинским регулятором FDA.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: