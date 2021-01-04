В Британии началась вакцинация от COVD-19 препаратом, который может получить Украина

В понедельник, 4 января, в Великобритании началась вакцинация от коронавируса (COVID-19) препаратом AstraZeneca.

Первую прививку оксфордской вакциной получил 82-летний Брайан Пинкер. Вторым пациентом стал 88-летний учитель музыки Тревор Ковлетт, а третьим – профессор Эндрю Поллард, передает Sky News.

Отмечается, что 53 доз вакцины AstraZeneca передадут в шесть больничных фондов в Оксфорде, Сассексе, Ланкашире, Уорикшир и еще двух в Лондоне. После этого препарат отправят в более 700 служб врачей и домов престарелых.

Всего правительство Британии ожидает поставки десятков миллионов доз в течение нескольких месяцев, чтобы делать около двух миллионов прививок в неделю.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19.

Ранее результаты клинических испытаний показали, что эффективность вакцины от AstraZeneca в предотвращении COVID-19 составляет до 90%.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кто в Украине первым получит прививку китайской вакциной, и обсудил поставки препарата с AstraZeneca.