В Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального локдауна из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщило издание The Telegraph. Джонсон обратился к нации в эфире телеканалов.

Он напомнил лозунг "Оставайтесь дома", который был впервые озвучен весной 2020 года во время первой волны пандемии.

Джонсон призвал граждан готовиться к "тяжелым временам", отметив, что новый штамм вируса распространяется с "пугающей скоростью".

Премьер подтвердил, что со вторника, 5 января, английские школы закроются, перейдя на дистанционный режим обучения.

Жители страны смогут выходить на улицу только по одной из пяти причин:

на работу, если невозможно работать из дома;

делать покупки предметов первой необходимости;

заниматься спортом;

заботиться о больном или человеке из группы риска;

обращаться за медицинской помощью.

Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано вообще не покидать свои дома.

По словам Джонсона, карантинные меры будут действовать до середины февраля.

Премьер-министр призвал Национальную службу здравоохранения провести до середины февраля вакцинацию всех граждан старше 70 лет и людей из группы риска - в общей сложности 13,2 миллиона человек.

В понедельник, 4 января, количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784.

Всего за время пандемии в стране выявили более 2,7 млн случаев заболевания, умерли около 75,5 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 4 января, в Великобритании началась вакцинация от коронавируса (COVID-19) препаратом AstraZeneca. Первую прививку оксфордской вакциной получил 82-летний Брайан Пинкер. Вторым пациентом стал 88-летний учитель музыки Тревор Ковлетт, а третьим – профессор Эндрю Поллард.