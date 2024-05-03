Развал путинской империи начнется с Керченского моста. Интервью с антироссийским активистом Обуховым

Развал России начнется с потери ею Крыма, а Крым она начнет терять после уничтожения Керченского моста. Далее активные боевые действия перекинутся на север и северо-восток, пока весь российский фронт не посыплется.

К лету расстановка сил на фронте будет совсем другой. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– На 7 мая назначена "инаугурация" Путина. Как вы считаете, возможны ли какие-нибудь неожиданности во время церемонии, неожиданные заявления кремлевского диктатора относительно его новых целей и имперских амбиций?

– Скорее всего, ничего сенсационного не произойдет, потому что все уже произошло. Там, в Кремле, уже не знают, куда идти: вперед, назад, влево, вправо... Ведь Америкой уже озвучена серьезная помощь Украине. Франция, Великобритания тоже сказали свое слово. Я только что вернулся из стран Балтии – там настроены достаточно решительно, хотя у них нет столько сил, сколько есть у этих стран.

Задача Путина – заморозить этот конфликт на максимально долгое время, поскольку от этого зависит его пребывание у власти, его свобода и жизнь. Поэтому от него ничего не жду ни 7 мая, ни 9 мая. Ну покажут какую-нибудь трофейную восторженную технику. Но все уже сказано.

– Какие тенденции вы замечаете сейчас в российском обществе? Оно не отрезвело?

– В российском обществе сегодня те же тенденции, которые были в немецком обществе накануне Второй мировой войны. Никак иначе быть не может. Несмотря на то что тогда не было интернета, пропаганда настолько проела мозги большинства, что вроде бы умные люди начали мыслить неадекватно. Убедить полстраны – очень сложная задача.

Как здесь поступить Западу? Думаю, прозрение придет только после каких-либо серьезных поражений на поле боя. Как только Россия потеряет Крым, власти начнут сыпаться. И, скорее всего, к этому все идет. Я не могу сказать, как это произойдет, я не военный эксперт. Но я точно знаю, что это точно в планах серьезных людей на Западе. Вероятно, и Украины тоже. Разумеется, нам рассказывают не обо всем.

– Вы сказали, что потеря Крыма станет критической для режима. А как насчет потери Чечни? В публикации The Sunday Times говорится, что, если Кадыров умрет, Путин может столкнуться с угрозой стабильности Чечни. Считаете ли вы, что Путину следует беспокоиться не только о потере Крыма, но и о потере республик?

– Там же не только Чечня. Есть еще Якутия, Татарстан, другие автономные республики, которые не в восторге, что они входят в состав РФ и отправляют своих молодых людей на войну. Так Кремль фактически обескровливает нации.

Что касается Чечни – я бы не говорил, что это станет катастрофой, если вдруг Кадыров умрет. Есть уже сложившиеся отношения, установленные между этой маленькой республикой и Москвой. Потеря контроля над Чечней вряд ли реальна, пока Москва имеет силовой ресурс. А вот потеря Крыма – это уже болезненнее, чем даже условная потеря Чечни.

Поэтому здесь более важны катастрофические события на поле боя, чем внутри России. Собственно, то же было и в Германии – она раскололась после того, как проиграла в войне, хотя до того, как в Германию вошли союзники и советские войска, все еще были надежды, что эту страну можно спасти.

Но в Россию никто не будет входить, потому что она сама распадется. Для распада нужен проигрыш в Украине. И к этому все идет, несмотря на разговоры о том, что империя монолитная, мол, она не может распасться. Это все глупости.

– Действительно, часто говорят, что проигрыш Путина в Украине приведет к развалу РФ. Но почему такая прямая зависимость? Ранее вы сказали, что российское общество обработано пропагандой. То есть Путин сегодня рассматривается зазомбированными пропагандой россиянами как некий киплинговский Акела. Если "Акела промахнулся", он перестает быть вожаком? Этот факт слабости, неспособности победить выведет людей на улицы? Или он активизирует деятельность элит? Каков механизм?

– Не знаю, насколько корректно сравнивать Путина с Акелой. Его даже с Гитлером некорректно сравнивать, потому что Гитлер, в отличие от Путина, по-своему заботился о немцах. Он строил дороги, платил людям хорошую зарплату. Но Путину абсолютно плевать, что происходит в глубинке. Для него важно, чтобы Москва жила неплохо.

Ошибочно называть его диктатором. Он глава мафии. Не убрав их всех – Патрушева, Володина, Матвиенко и других – бессмысленно ждать перемен.

Но Россия развалится не потому, что будет какой-нибудь бунт в Москве. Бунт там вряд ли будет, москвичи достаточно хорошо живут, как и питерцы. А потому, что регионы поймут, что они либо сдохнут, либо убегут подальше от Москвы. Дальний Восток, Якутия, Сибирь, та же Чечня, Дагестан… Есть много регионов, живущих на голодном пайке.

Они сейчас живут за счет того, что идущим на войну платят деньги. За счет этого выживают тысячи семей и как-то поддерживают экономику. Когда война будет проиграна, все это прекратится. И тогда в Хабаровске, Якутске, Махачкале спросят: Путин, а кто ты вообще такой? Зачем мы будем кормить тебя? Нам самим есть нечего.

На мой взгляд, такой процесс более вероятен, чем какой-то бунт элит в Москве, хотя он тоже не исключен. Но это будет смена шила на мыло: уберут Путина – поставят Патрушева или еще кого-нибудь. То есть от этого ничего не изменится, потому что элита заинтересована сохранить власть и свои капиталы.

С другой стороны, они могут попытаться договариваться с Западом, но я не уверен, что Запад это все проглотит и скажет: ладно, давайте разморозим ваши капиталы. Думаю, так не пойдет.

– Резюмируя, можно сказать, что есть только один реальный вариант устранения угрозы, которую называют путинской Россией: просто помочь Украине победить в этой войне?

– В общем – да. И здесь я вижу совершенно очевидный путь – это Крым. Начинать с Крымского моста, а потом какая-то спецоперация – и все. И весь фронт до Донецка посыплется, потому что тыла уже не будет. Крым – это мощный тыл. Без него все это теряется. Тогда все побегут как тараканы – из-под Херсона, из-под Николаева, Бердянска и т.д.

Когда это произойдет, я не могу сказать. Это может быть летом, может быть осенью. Но помощь, которая будет поступать Украине, – это серьезно. Появятся истребители F-16, ATACMS. Еще одна хорошая таблетка – уничтожение большинства НПЗ на территории РФ, аэродромов и т.д. Следовательно, кроме поля боя, есть с чем поработать.

Но уверен, что без западных технологий России не победить. Конечно, там уже все переведено на военные рельсы, но все комплектующие нужны именно западные, в России такого нет. Что могут Иран и Северная Корея? Возможно, что-то могут, но это мелочь.

Так что картина для Украины не такая уж печальная, но не такая уж и радужная, поскольку фронт еще недостаточно насыщен техникой. Однако она идет каждый день, и летом будет уже другое соотношение сил. Надеюсь, все будет хорошо.