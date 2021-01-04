"Глава МЧС" оккупированного Крыма умер от коронавируса

В понедельник, 4 января, умер "министр чрезвычайных ситуаций" оккупированного Россией Крыма Сергей Шахов.

Как сообщает "Интерфакс", он скончался в "ковидном" госпитале.

Шахову было 65 лет, родился в Донецке. До оккупации полуострова занимал должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в АР Крым.

Он находится в базе "Миротворца" как изменник Родины.

"Нарушил присягу, перешел на службу к оккупантам, принял гражданство РФ", – говорится в досье Шахова.

Объявлен в Украине в розыск за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Как писал OBOZREVATEL, Крым захлебнулся от коронавируса, а оккупанты скрывают правду. О том, что происходит на захваченном полуострове, читайте в материале.