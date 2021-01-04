Известный в Одессе художник умер из-за коронавируса
В Одессе из-за осложнений коронавирусной болезни умер заслуженный художник Украины, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Сергей Лозовский.
Как пишет "Думская", мужчине было 57 лет. Его не стало 1 января, а прощание и похороны прошли 3 января. Лозовский прославился как живописец-пейзажист.
За свою жизнь он успел организовать три персональных выставки, а также поучаствовать в нескольких групповых. Кроме того, работы художника являются частью экспозиции многих музеев Украины и известны в среде зарубежных искусствоведов. Что касается педагогической деятельности Лозовского, то ей он посвятил более 35 лет.
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