Хроника коронавируса на 25 марта: с начала пандемии заразились 125 млн по всему миру

Карина Бондаренко Мир 05:33, 25.03.2021 Обновлено: 05:36, 25.03.2021

По состоянию на четверг, 25 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 125,4 млн человек. За минувший день выявили 583 741 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 91,6 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 101,2 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 90 тыс., США – 66 тыс. и Индии – 53 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире.
Worldometers
Топ-15 стран по распространению вируса на 25 марта.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине с начала пандемии выявлено 1 579 906 заражений, из них 30 773 человека умерли от последствий болезни, однако 1 276 272 вылечились.

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предпринимателям и их сотрудникам, которые не смогут работать из-за карантинных ограничений, предусмотрена помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.

  • В Украине побит рекорд смертности от коронавируса с начала пандемии.

Главное за 25 марта:

  • В Украине по расчетам сделанное количество прививок отстает от желаемых темпов иммунизации почти на 100 тысяч доз, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

  • В Хорватии премьер-министр Андрей Пленкович и глава Минздрава Вили Берош сделали прививки против коронавируса вакциной AstraZeneca.

  • Ученые спрогнозировали до 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки в Украине и назвали регионы, где ожидается больше всего больных.

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Мир

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