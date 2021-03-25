В Украине третий день подряд фиксируют рекордное число смертей от коронавируса

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Смертность в Украине

В Украине за минувшие сутки, 24 марта, от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала пандемии. Высокую смертность фиксируют уже третий день подряд.

Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 362 пациентов. Предыдущий рекорд смертности был установлен 23 марта – 342 смерти от COVID-19.

Больше всего зараженных 24 марта умерло в Днепропетровской области – 37, Киеве – 35, Ивано-Франковской области – 26 и Одесской– 25. Один пациент скончался в Луганской, два больных умерли в Тернопольской области.

Динамика смертности в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине установлен рекорд по количеству новых больных COVID-19. По состоянию на 25 марта официально подтверждено 1 596 575 случаев коронавирусной инфекции.

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