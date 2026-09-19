Знаменитый Фицо рассказал о собственном отношении к пятой статье Североатлантического договора и вообще к НАТО.

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Далее текст на языке оригинала.

Він, зокрема, заявив:

"Здається, <> що деколи з'являється тенденція підміняти неспроможність вирішувати проблеми, як нелегальна міграція, конкурентна недостатність, величезні ціни на енергоресурси тощо, –

тим, що нам пропонують войовничі розмови:

мовляв, давайте, давайте воювати.

Заради Бога, з ким ми хочемо битися?

З ким?

Чи можете ви, пані й панове, уявити собі, щоб була задіяна п’ята стаття договору про НАТО?

Хтось здатний собі таке уявити?

Хтось здатний уявити, що нам скажуть: готуйте 5 чи 10 тисяч солдатів –

і вони підуть кудись воювати?

А ми навіть не знатимемо, з ким, чому й за що?

Я не хочу, щоби Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через ЯКУСЬ 5 статтю.

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Так, ми – члени НАТО, поважаємо його й дбаємо щодо співробітництва, щодо виконання наших обов’язків,

але на посаді прем'єр-міністра я зроблю все для того, щоб Словаччину ніколи не було втягнуто в військовий конфлікт".

Тобто:

нас, чудових отаких от словаків, – захищайте (бо ми дбаємо про співпрацю),

але ж "на нас водночас" – не розраховуйте!

Мовляв – не варто!

Нагадаю:

повторно ставши прем’єром восени 2023-го,

Фі[цо] одразу миттєво припинив будь-яку військову допомогу Україні

й регулярно робить заяви, що виправдовують вторгнення РФ,

постійно виступає проти членства України в НАТО –

погрожуючи правом вето

й кажучи, що вступ до нього України неминуче призведе до Третьої світової.