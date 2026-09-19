Блог | Фицо – НАТО о своей Словакии: Видели, что брали, кушайте полной ложкой
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Знаменитый Фицо рассказал о собственном отношении к пятой статье Североатлантического договора и вообще к НАТО.
Далее текст на языке оригинала.
Він, зокрема, заявив:
"Здається, <> що деколи з'являється тенденція підміняти неспроможність вирішувати проблеми, як нелегальна міграція, конкурентна недостатність, величезні ціни на енергоресурси тощо, –
тим, що нам пропонують войовничі розмови:
мовляв, давайте, давайте воювати.
Заради Бога, з ким ми хочемо битися?
З ким?
Чи можете ви, пані й панове, уявити собі, щоб була задіяна п’ята стаття договору про НАТО?
Хтось здатний собі таке уявити?
Хтось здатний уявити, що нам скажуть: готуйте 5 чи 10 тисяч солдатів –
і вони підуть кудись воювати?
А ми навіть не знатимемо, з ким, чому й за що?
Я не хочу, щоби Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через ЯКУСЬ 5 статтю.
Так, ми – члени НАТО, поважаємо його й дбаємо щодо співробітництва, щодо виконання наших обов’язків,
але на посаді прем'єр-міністра я зроблю все для того, щоб Словаччину ніколи не було втягнуто в військовий конфлікт".
Тобто:
нас, чудових отаких от словаків, – захищайте (бо ми дбаємо про співпрацю),
але ж "на нас водночас" – не розраховуйте!
Мовляв – не варто!
Нагадаю:
повторно ставши прем’єром восени 2023-го,
Фі[цо] одразу миттєво припинив будь-яку військову допомогу Україні
й регулярно робить заяви, що виправдовують вторгнення РФ,
постійно виступає проти членства України в НАТО –
погрожуючи правом вето
й кажучи, що вступ до нього України неминуче призведе до Третьої світової.