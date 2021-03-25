Кравчук вакцинувався проти коронавірусу. Відео

Перший президент незалежної України і голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу Леонід Кравчук зробив щеплення проти коронавірусу.

Він вакцинувався в прямому ефірі вранці 25 березня. Про це повідомляє канал "Україна 24" у Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, 87-річний політик отримав першу ін’єкцію препаратом CoviShield від компанії AstraZeneca.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні щеплення проти коронавірусу зробили понад 155,5 тисяч громадян. Наприклад, минулої доби було вакциновано 18 561 українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL: