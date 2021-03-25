В Украине за сутки сделали 18,5 тысяч прививок: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Вакцинация в Украине

В Украине за минувшие сутки, 24 марта, прививку от коронавируса сделал 18 561 человек.

С начала кампании вакцинации было привито 155 587 украинцев. Они все, кроме одного человека, получили только одну дозу, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали в Киеве – 1267, Одесской – 1235, Донецкой – 610, Житомирской – 1136 и Львовской области – 1032.

Прививки проводились 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами прививки. По состоянию на 24 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина по расчетам сделанного количества прививок отстает от желаемых темпов иммунизации почти на 100 тысяч доз, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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