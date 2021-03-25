Половина Украины может стать 'красной' зоной, встанет вопрос о локдауне – KSE

Уже со следующей недели, в конце марта, более половины регионов в Украине могут оказаться в "красной" зоне эпидемической опасности из-за коронавируса. От этого будет зависеть, введут ли в стране локдаун.

Такой прогноз сделали в Киевской школе экономики. Мнением, в частности, поделился руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на пресс-брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе у нас уже может более 50% регионов быть в "красной" зоне. Соответственно, тогда же мы ожидаем решения правительства о том, будет ли это определяющим критерием для введения общенационального локдауна", – заявил он.

По его словам, уже с 25 марта Николаевская и Черкасская области показали превышение порогов "оранжевой" зоны. Следовательно, ожидается, что на днях состоится заседание Нацкомиссии по ТЭБ и ЧС, где примут решение отнести эти регионы в "красную" зону.

"Необходимо внедрять дополнительные ограничения в Винницкой области, которая "растет" уже очень долгое время, и в Хмельницкой, вышедшей на один из самых высоких уровней госпитализации в стране", – подчеркнул Ганиченко.

Он отметил, что Ривненская, Черниговская и Тернопольская области тоже вскоре могут стать "красными". На Ивано-Франковщине, ставшей первым таким регионом в стране в этом году, ситуация уже стабилизируется, но там до сих пор наибольшее количество активных больных.

Также, добавил эксперт, Украина остается в пятерке больших стран Европы с наиболее критической ситуацией по COVID-19. И хотя уровень госпитализаций несколько замедлился, в то же время их количество на четверть превышает число выписанных больных.

"За последние три недели смертность в Украине достигла пикового значения предыдущей волны и продолжает сильно расти. На протяжении последних трех дней у нас абсолютные максимумы по количеству суточных летальных случаев", – подытожил Ганиченко.

Отметим, что на сегодня в Украине в "желтой" зоне остается только один регион – Херсонщина, "красный" Киев и 10 областей, остальные находятся в "оранжевом" уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что там не исключают возможность введения общенационального локдауна в том случае, если ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. СНБО может собрать спецзаседание из-за COVID-19.