Ученые спрогнозировали до 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки в Украине: где ожидается больше всего больных

В Национальной академии наук Украины (НАН) спрогнозировали, каким образом будет развиваться пандемия коронавируса в Украине в ближайшие две недели. Согласно моделированию, наибольшее количество больных ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Киеве.

Об этом стало известно из прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 24 марта – 6 апреля 2021, опубликованного 23 марта на сайте НАН.

На 30 марта в Украине прогнозируют примерно 15 000 новых больных коронавирусом, эта цифра может варьироваться от 13 до более 18 тыс. случаев. По состоянию на 6 апреля ожидается ухудшение ситуации: почти 20 000 новых больных за сутки с интервалом 11-31 тысячу новых случаев.

По состоянию на 30 марта прогнозируют в среднем 300 летальных случаев в сутки, на 6 апреля – 380.

Ученые также установили среднее количество новых инфицированных в день, которое может быть обнаружено в каждом регионе по состоянию на 30 марта и 6 апреля 2021. Для вычисления прогноза использовали средние значения за неделю.

Отметим, что такие прогнозы заболеваемости не учитывают влияние изменения количества тестов, количества подозрений на COVID-19, а также изменения карантина.

Напомним, Минздрав 24 марта обновил распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В "желтой" зоне осталась только Херсонщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО не исключают возможность введения общенационального локдауна в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.