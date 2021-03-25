Николаевщина станет 'красной' зоной: принято решение по срокам

Николаевская область с полуночи 27 марта попадет в "красную" карантинную зону из-за роста распространения коронавируса в регионе.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр правительства Олег Немчинов.

"Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 марта "красный" уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить ограничительные меры предусмотренные для уровня эпидемической опасности", – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения отнесло еще две области к "красной" зоне – Николаевскую и Черкасскую.

Таким образом, кроме этих двух областей, "красными" стали Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая, а также Киев. Все остальные регионы, кроме Херсонщины, в "оранжевой".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 25 марта в Украине официально было подтверждено 1 596 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 669 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.

В Николаевской области зафиксировано 377 случаев за сутки.