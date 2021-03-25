В Украине циркулирует штамм коронавируса, похожий на 'британский', – Курпита

По данным Национальной академии наук Украины (НАН), сейчас в Украине циркулирует тип коронавируса, похожий на "британский" штамм. При этом он имеет определенные отличия, из-за чего в нашей стране может сформироваться собственный штамм COVID-19.

Об этом в эфире Obozrevatel TV заявил врач-инфекционист Владимир Курпита. Он отметил, что сейчас невозможно точно спрогнозировать, какой будет украинская разновидность коронавируса.

"Теоретически, каждое следующее поколение вируса должно было бы быть менее агрессивным, поскольку вирусу нужно, чтобы его хозяин (человек) не умирал, а с ним жил. Но на примере коронавируса – он становится действительно более агрессивным", – сказал инфекционист.

Курпита добавил, что точные данные по "украинскому" штамму можно получить только после детального изучения болезни и наблюдения за ней.

Напомним, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что "украинский" штамм, обнаруженный на западе страны, имеет признаки, которые еще не зафиксировала Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год эпидемии коронавирус в Украине получил свои особенности и нестандартно реагирует на привычное лечение, заявила ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.