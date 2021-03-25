В Україну відправили першу партію китайської вакцини проти COVID-19

В Україну 25 березня відправили вантаж із вакциною проти коронавірусу, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Перша партія препарату CoronaVac вже скоро буде в країні. Про це повідомляється на сайті посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії.

"Завдяки наполегливим зусиллям посольства 25 березня в Україну було відправлено партію із замовлених Україною 1,915 млн вакцин проти COVID-19 CoronaVac компанії Sinovac Biotech", – йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що зазначена інактивована вакцина, що була 10 березня зареєстрована МОЗ України, пройшла всі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність.

Нині препарат вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

Нагадаємо: 10 березня Міністерство охорони здоров'я підтвердило реєстрацію в Україні вакцини CoronaVac від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech. Це був третій такий препарат, схвалений для використання в Україні.

У фармацевтичній компанії "Лекхім" зазначали, що загалом країна має отримати 5 млн доз цієї вакцини в першому півріччі 2021 року.

Раніше у китайській біофармацевтичній компанії Sinovac Biotech визнали, що їхня вакцина проти коронавірусу CoronaVac продемонструвала ефективність у середньому 50,38% на третій фазі клінічних випробувань у трьох країнах світу. Голова правління і головний виконавчий директор компанії Інь Вейдун запевнив: це говорить про те, що вона може забезпечити широкий спектр захисту від різних штамів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: