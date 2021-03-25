Хроніка коронавірусу на 25 березня: з початку пандемії заразилися 125 млн по всьому світу

Станом на четвер, 25 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 125,4 млн осіб. За минулий день виявили 583 741 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,3 млн осіб, 91,6 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 101,2 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 90 тис., США – 66 тис. та Індії – 53 тис.

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Пандемія коронавірусу в світі. Worldometers

Топ-15 країн з розповсюдження вірусу на 25 березня. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 579 906 заражень, з них 30 773 особи померли від наслідків хвороби, проте 1 276 272 вилікувалися.

В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що підприємцям і їх співробітникам, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, передбачена допомога від держави в розмірі 8 тисяч гривень.

В Україні побитий рекорд смертності від коронавірусу з початку пандемії.

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