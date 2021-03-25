Зеленський підписав закон для отримання вакцини від COVAX

Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 березня, підписав закон, який забезпечує можливість отримання Україною вакцин проти COVID-19 за міжнародною програмою COVAX.

Йдеться про документ №1353-IX "Про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання". Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Пресслужба ОП вказала, що документ був розроблений на підставі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Що передбачає закон:

Після державної реєстрації вакцин (або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19) центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за рішенням Кабінету міністрів матиме право ухвалювати зобов'язання від імені України, пов'язані із закупівлею та застосуванням зазначених препаратів.

Виробник та/або власник реєстраційного посвідчення будуть звільнені від відповідальності, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-яку шкоду, викликану застосуванням таких препаратів.

У разі настання таких наслідків держава повинна забезпечити здійснення компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабміном.

Отримання вакцин від провідних виробників, як вказали в ОП, сприятиме "проведенню широкомасштабних профілактичних заходів, мінімізує ризик посилення або повторної хвилі захворюваності COVID-19, що буде сприяти пом'якшенню навантаження на систему охорони здоров'я".

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування й діє протягом чотирьох років.

Довідка: COVAX – глобальний механізм щодо забезпечення доступності вакцин проти COVID-19 – об'єднує 172 країни та працює над декількома перспективними вакцинами, сказано на сайті ВООЗ.

"На сьогодні в розпорядженні COVAX найбільший і різноманітніший портфель розробок вакцин проти COVID-19 у світі, що містить у собі дев'ять вакцин-кандидатів і ще дев'ять вакцин, що проходять попередню оцінку, і веде переговори з іншими великими виробниками", – зазначила пресслужба.

Програма націлена на вакцинацію найбільш вразливих груп населення, а також на рівні можливості доступу до препарату для різних країн світу.

Як писав OBOZREVATEL: