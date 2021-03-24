В Украине побит рекорд смертности от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 23 марта, от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала пандемии.

Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 342 пациентов. Предыдущий рекорд смертности был установлен 22 марта – 333 смерти от COVID-19.

Больше всего зараженных 23 марта умерло в Киеве – 49, Одесской области – 28 и Киевской – 21. Один пациент скончался в Луганской области, по три больных умерли в Кировоградской и Черниговской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве предоставили свежие данные о вакцинации от COVID-19 в Украине. За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в нескольких "красных" регионах.