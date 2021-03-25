Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca: названа причина

Индия временно приостановила весь основной экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки SII.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два свои источника, это было сделано, чтобы удовлетворить внутренний спрос из-за роста количества заражений.

Отмечается, что такой шаг также повлияет на инициативу Всемирной организации здравоохранения – COVAX, через которую, как ожидается, более 180 стран получат препараты.

На сайте министерства иностранных дел Индии указано, что с 25 марта вакцины не будут экспортировать, поскольку страна направит усилия на иммунизацию собственного населения.

"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не станет использовать такой большой шанс в тот момент, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", – отметил источник издания.

Официальных комментариев в МИД страны пока не дали. Также не прокомментировал информацию ЮНИСЕФ, который занимается вакцинацией в рамках инициативы COVAX.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, европейская комиссия намерена запретить вывоз в третьи страны доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которая производятся на территории Евросоюза.