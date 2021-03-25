В Украине установлен рекорд по количеству новых больных COVID-19
По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Украине официально подтверждено 1 596 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 669 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года. Госпитализировали 4 838 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 31 135 человек (+362 за сутки – рекорд с начала пандемии), а 1 283 020 пациентов (+6 748 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.
Проведено тестирований за сутки – 128 615 (в частности методом ПЦР – 57 818, методом ИФА – 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 847).Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев – 1267 случаев / 1750 прививок;
Винницкая область – 772 случая / 1160 прививок;
Волынская область – 349 случаев / 270 прививок;
Днепропетровская область – 892 случая / 1610 прививок;
Донецкая область – 778 случаев / 340 прививок;
Житомирская область – 1136 случаев / 730 прививок;
Закарпатская – 668 случаев / 490 прививок;
Запорожская область – 488 случаев / 620 прививок;
Ивано-Франковская область – 512 случаев / 784 прививки;
Киевская область – 872 случая / 1290 прививок;
Кировоградская область – 184 случая / 380 прививок;
Луганская область – 141 случай / 280 прививок;
Львовская область – 1032 случая / 1030 прививок;
Николаевская область – 377 случаев / 690 прививок;
Одесская область – 1235 случаев / 470 прививок;
Полтавская область – 521 случай / 840 прививок;
Ривненская область – 626 случаев / 550 прививок;
Сумская область – 613 случаев / 907 прививок;
Тернопольская область – 531 случай / 870 прививок;
Харьковская область – 918 случаев / 350 прививок;
Херсонская область – 168 случаев / 1000 прививок;
Хмельницкая область – 989 случаев / 250 прививок;
Черкасская область – 509 случаев / 1000 прививок;
Черновицкая область – 543 случая / 320 прививок;
Черниговская область – 548 случаев / 580 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предпринимателям и их сотрудникам, которые не смогут работать из-за карантинных ограничений, предусмотрена помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.