В Украине установлен рекорд по количеству новых больных COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
35,3 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Украине официально подтверждено 1 596 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 669 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года. Госпитализировали 4 838 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 31 135 человек (+362 за сутки – рекорд с начала пандемии), а 1 283 020 пациентов (+6 748 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

Проведено тестирований за сутки – 128 615 (в частности методом ПЦР – 57 818, методом ИФА – 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 847).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 1267 случаев / 1750 прививок;

  • Винницкая область – 772 случая / 1160 прививок;

  • Волынская область – 349 случаев / 270 прививок;

  • Днепропетровская область – 892 случая / 1610 прививок;

  • Донецкая область – 778 случаев / 340 прививок;

  • Житомирская область – 1136 случаев / 730 прививок;

  • Закарпатская – 668 случаев / 490 прививок;

  • Запорожская область – 488 случаев / 620 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 512 случаев / 784 прививки;

  • Киевская область – 872 случая / 1290 прививок;

  • Кировоградская область – 184 случая / 380 прививок;

  • Луганская область – 141 случай / 280 прививок;

  • Львовская область – 1032 случая / 1030 прививок;

  • Николаевская область – 377 случаев / 690 прививок;

  • Одесская область – 1235 случаев / 470 прививок;

  • Полтавская область – 521 случай / 840 прививок;

  • Ривненская область – 626 случаев / 550 прививок;

  • Сумская область – 613 случаев / 907 прививок;

  • Тернопольская область – 531 случай / 870 прививок;

  • Харьковская область – 918 случаев / 350 прививок;

  • Херсонская область – 168 случаев / 1000 прививок;

  • Хмельницкая область – 989 случаев / 250 прививок;

  • Черкасская область – 509 случаев / 1000 прививок;

  • Черновицкая область – 543 случая / 320 прививок;

  • Черниговская область – 548 случаев / 580 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предпринимателям и их сотрудникам, которые не смогут работать из-за карантинных ограничений, предусмотрена помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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