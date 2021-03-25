Ляшко відповів, чому в Україну привезли 215 тисяч доз китайської вакцини замість 1,9 млн

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що "це питання до компанії" – чому в Україну привезли тільки 215 тисяч доз китайської вакцини від COVID-19 замість 1,9 млн.

Ситуацію заступник міністра охорони здоров'я прокоментував 25 березня в ефірі ТСН. Він зазначив, що в разі порушення контракту компанія-постачальник буде платити штраф (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як розповів Ляшко, китайська вакцина проти коронавірусу пройде десятиденний лабораторний контроль, тільки після цього її дозволять використовувати.

"В Україну завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac... Зараз вакцина пройде десятиденний лабораторний контроль. Якщо після цього її допустять, вона буде використовуватися. Але будуть використовувати чітко ті 215 тисяч доз у два щеплення", – заявив санітарний лікар.

Він нагадав, що людині потрібно зробити два щеплення, друге – через 24 дня.

"Що стосується того, чому прийшло тільки 215 тисяч доз, то це – питання до компанії, яка її поставляє. За несвоєчасні поставки ця компанія платить штрафні санкції. Але ми сподіваємося, що найближчим часом буде виконано контракт, а це – 1,9 млн доз вакцини", – сказав Ляшко.

Він додав, що Україна закуповує вакцину проти коронавірусу за власні кошти, а також очікує безкоштовної поставки в рамках ініціативи COVAX.

Як писав OBOZREVATEL, в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Нагадаємо, що всього замовлено 1,915 млн доз препарату CoronaVac. Партія була відправлена з Китаю після наполегливих прохань посольства України.