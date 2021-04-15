Хроника коронавируса на 15 апреля: от COVID-19 скончались 3 млн
По состоянию на четверг, 15 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 138,8 млн человек. За минувший день выявили 604 316 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 3 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 111,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 199 тысяч, Бразилии – 75 тысяч и США – 78 тысяч.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии выявлено 1 887 338 заражений, из них 38 225 человек умерли от последствий болезни, однако 1 442 618 вылечились.
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