Конгрес США зібрався на затвердження результатів виборів президента: все про протистояння онлайн

Конгрес США зібрався, щоб підрахувати голоси виборників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден. Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру визнавати поразку.

Про це повідомило BBC. Трамп виступив на багатотисячному "Мітингу за порятунок Америки" у Вашингтоні, де зібралися його прихильники.

"Ми ніколи не здамося, ніколи не визнаємо поразку", – сказав президент.

Він в черговий раз пообіцяв надати докази своєї перемоги і звинуватив демократів у тому, що вони намагаються "вкрасти ці вибори".

Виступаючи перед прихильниками, Трамп зажадав від віце-президента Майка Пенса спробувати зупинити затвердження голосів.

Як повідомило CNN, Пенс заявив, що поділяє стурбованість мільйонів громадян щодо чесності виборів, але виключити голоси вибірників відмовився, назвавши свою роль як голови засідання церемоніальною.

"Моє обдумане судження таке: моя присяга підтримувати і захищати Конституцію не дозволяє мені претендувати на односторонні повноваження визначати, які голоси виборників слід зарахувати, а які ні", – сказав віце-президент.

Прихильники Трампа після відносно спокійного мітингу повелися досить агресивно. Вони прорвали оточення на Капітолійському пагорбі. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.

Протестувальники намагалися потрапити в будівлю Конгресу США, де пройде церемонія офіційного затвердження перемоги Джо Байдена на виборах.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колегія виборників США затвердила перемогу обраного президента-демократа Джо Байдена на виборах глави держави. Він отримав 306 голосів при необхідних для перемоги 270 голосах. Трамп набрав 232.