В США в ходе беспорядков погибли четыре человека. Фото

В Вашингтоне (США) в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.

52 человека были задержаны во время столкновений в здании конгресса Штатов. 47 из них за нарушения комендантского часа, сообщил глава департамента полиции столицы США Роберт Конти, сообщает Reuters.

Конти отметил, что одна из погибших – женщина, которую застрелили полицейские охраны Капитолия. Еще трое человек скончались от ран в больнице.

Телеканал Fox New сообщает, что убитая – Эшли Бэббит, ветеран американских ВВС, отслужившая 14 лет. По данным KUSI News, погибшая американка жила в Санд-Диего. Со слов ее мужа, она активно выступала на стороне президента Дональда Трампа.

Также полицейские сказали, что они нашли две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую – в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.

#KUSINews has confirmed the identity of the woman shot and killed inside US Capitol.



More info: https://t.co/xW9Ssd9bKD pic.twitter.com/DS6zjFOdDF