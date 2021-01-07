Трамп за час до штурма призывал идти к Конгрессу: обнародовано видео

Во время своего выступления на митинге возле Белого дома еще действующий президент США Дональд Трамп призывал своих сторонников идти к зданию Конгресса, которое впоследствии они штурмовали.

Соответствующий отрывок видео появился в соцсетях. Речь главы государства транслировал телеканал Global News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы пойдем к Капитолию", – сказал Трамп за час до штурма, призывая своих сторонников пройти маршем к зданию Конгресса.

Он также говорил о необходимости "избавиться от слабых конгрессменов": "Убери слабых, сейчас время для силы".

"Все мы не хотим, чтобы наша победа на выборах была украдена ободренными радикальными левыми демократами и фальшивыми СМИ. Мы никогда не сдадимся и никогда не отступим", – цитирует его слова Time.

Стоит отметить, что сторонники Трампа после этого штурмовали здание Конгресса, когда там собирались подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Они прорвали оцепление на Капитолийском холме и штурмовали здание Конгресса. Полиция применила слезоточивый газ. Также СМИ пишут, что протестующие разбили технику некоторых СМИ, которые освещали события.

Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения, в результате чего, по предварительным данным, погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, с призывом к американцам выступил Байден.

В это же время к своим сторонникам обратился и Трамп, который призвал их разойтись. После этого правоохранителям удалось очистить Капитолий от протестующих.