Лицом штурма Капитолия стал сторонник теории заговоров, верящий в "демократов-сатанистов". Фото

Во время штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками пока еще действующего президента США Дональда Трампа среди них выделялся мужчина в костюме из меха и с рогами на голове.

Как пишут американские СМИ, это Джейк Анджели, в 2018 году присоединившийся к движению QAnon, участники которого верят, что демократы поклоняются сатане, насилуют детей и пьют их кровь, а миром правят иллюминаты и рептилии (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мужчине 32 года, он родился в Фениксе (штат Аризона).

До 2017 года был актером, в том числе озвучки. Также он претендовал на роли в комедийных фильмах и боевиках.

С 2017 года Джейк часто стал появляться в СМИ Аризоны, когда принимал участие в митингах, посвященных теориям заговоров. Всегда появлялся в образе шамана в костюме из меха и рогами.

Свой наряд он объясняет желанием привлекать внимание.

В 2018 году присоединился к движению QAnon и стал его лицом.

Назвал себя ярым сторонником Трампа, патриотом и христианином.

Верит, что миром руководят иллюминаты, Бильдербергский клуб и рептилии, а свои убеждения он основывает на "материалах в интернете".

Движение, по данным американских СМИ, возникло в 2017 году на основе постов пользователя 4сhan, который подписывался как "Q".

Он называл себя высокопосавленным военным или чиновником. Утверждал, что знает, что скоро Трамп раскроет "всемирную организацию педофилов".

По мнению сторонников движения, кроме Трампа с "тайным государством педофилов" борется также президент России Владимир Путин.

К "педофилам" организации относят звезд поп-культуры, членов Демократической партии и влиятельных политиков других стран.

В QAnon также считают, что демократы поклоняются сатане, пьют кровь детей, а миром правят иллюминаты и рептилоиды.

В 2020 году одна из сторонниц этого движения победила на выборах в Конгресс.

С некоторыми участниками QAnon фотографировался Трамп.

Президент говорил, что мало чего знает о них. При этом он признавался, что ценит их поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогу подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь. Во время столкновений погибли 4 человека. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит. В нее выстрелили в упор.

За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий. Однако спустя несколько часов после штурма здания Конгресса, он все-таки призвал людей разойтись. При этом президент снова напомнил, что "выборы украли" у них.