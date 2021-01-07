Трампа знову заблокували в соцмережах: він назвав це підривом демократії

У США чинного президента Дональда Трампа заблокували в соціальних мережах Facebook, Instagram і Twitter. Глава Білого дому вже назвав такі дії підривом демократії.

Блокування в соцмережах трапилося на фоні протестів у Вашингтоні, коли прихильники Трампа увірвалися в Капітолій. Відзначимо, що в Twitter також були видалені останні повідомлення глави Штатів, де він знову писав про "вкрадені вибори", але без публікації доказів, пише la Repubblica.

"Такі події відбуваються, коли переконливу священну перемогу настільки безцеремонно відбирають у великих патріотів. З ними так довго погано і несправедливо користувалися. Ідіть додому з любов'ю і миром. Запам'ятайте цей день назавжди!" – написав Трамп після атаки його прихильників на Капітолій, після чого Twitter видалив його пост і заблокував акаунт на 12 годин.

Також в соцмережі Трамп закликав своїх прихильників, які влаштували штурм будівлі Конгресу США, відправиться по домівках. Керівництво Twitter тимчасово заблокувало сторінку Трампа, але пригрозила постійним банному, якщо він не видалить три останніх поста, які, на думку компанії, порушують правила соцмережі.

"Порушення правил Twitter в майбутньому, в тому числі порушення політики громадянської етики або політики, що стосується погроз застосування насильства, приведуть негайне блокування облікового запису @realDonaldTrump", – відзначили в компанії.

У Facebook і Instagram на добу заблокували Трампа, позбавивши можливості писати пости в соцмережах.

"Ми знайшли два порушення політики щодо сторінки президента Трампа, які приведуть до 24-годинному блоку функцій, що означає, що він втратить можливість публікувати повідомлення на платформі протягом цього часу", – йдеться в повідомленні.

В останньому записі на Facebook Трамп звернувся до протестуючих: "Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Ніякого насильства! Пам'ятайте, ми – партія Закону та Порядку – поважайте Закон і наших великих чоловіків і жінок в синьому (поліція – Ред.). Дякую!".

Журналіст la Repubblica Ріккардо Луна в своїй статті підсумував, що вигнання Трампа з Twitter, Facebook і YouTube не захистить американську демократію від нового перевороту.

"Коротше кажучи, це не врятує світ, але буде служити заявою про те, що соціальні мережі не можна використовувати для атаки на демократію. В іншому все дійсно, але соцмережі закінчилися", – написав він.

Нагадаємо, що ще в жовтні 2019 року нинішній обраний віце-президент США Камала Харріс написала лист генеральному директору Twitter Джеку Дорсі з проханням заблокувати профіль Трампа, який, за її словами, розпалював насильство в шести твіти.

Але тоді Харріс відповіли, що Трамп був чинним президентом Штатів, і в Twitter вважали, що "інституційне становище тягне за собою привілеї з точки зору свободи слова", тобто Білий дім не може піддаватися цензурі.

Однак в Twitter неодноразово викривали Трампа в публікації недостовірних даних. При цьому Трамп раніше заявляв, що веде мікроблог в соцмережі, оскільки це його "єдиний спосіб боротьби з нечесними ЗМІ". Крім цього, Трамп сам блокував інших користувачів, наприклад, відомого письменника Стівена Кінга, який називав главу Білого дому "фейковим президентом".

Також Facebook видалив пост Трампа з дезінформацією про COVID-19. Але представник передвиборного штабу Трампа Кортні Барелла заявила, що соцмережі упереджено ставляться до президента США.

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