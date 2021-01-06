Трамп выступил с обращением к своим сторонникам из-за беспорядков. Видео

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, которые ворвались в здание Конгресса 6 декабря, разойтись.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter. Еще действующий глава государства сказал о необходимости восстановить закон и порядок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом Трамп продолжает настаивать на том, что "выборы украдены".

"Я знаю, что вам больно, у нас украли выборы. Но мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал. У нас никогда не было времени тяжелее. Они украли все у меня, у вас и у нашей страны. Но мы не можем играть на руку этим людям, поэтому идите домой с миром", – сказал президент.

Напомним, что ранее с обращением выступил избранный президент США Джо Байден. Он заявил, что демократия оказалась под беспрецедентным нападением и призвал Трампа публично потребовать от своих сторонников прекратить "осаду" Капитолия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил Байден. Трамп заявил, что не намерен признавать поражение.

После относительно спокойного митинга его сторонники повели себя достаточно агрессивно. Они прорвали оцепление на Капитолийском холме и штурмовали здание Конгресса. Полиция применила слезоточивый газ.

Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения, в результате чего, по предварительным данным, погиб один человек, еще несколько получили ранения.