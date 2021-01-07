Опубликовано видео убийства протестующей в Капитолии США
В сети опубликовали видео, на котором показан момент выстрела в здании Капитолия США, от которого погибла Эшли Бэббит.
Как видно на видео полицейский охраны Капитолия выстрелил практически в упор в женщину, которая пыталась прорваться во внутрь.
Отметим, что помимо женщины, известно еще о трех погибших в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма в Вашингтоне.
Американские СМИ сообщали, что погибшая Эшли Бэббит была ветераном ВВС, которая отслужила в армии 14 лет. Женщина была ярым сторонником действующего президента Штатов Дональда Трампа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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