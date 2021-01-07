У Конгресі США заговорили про імпічмент Трампу

У Конгресі США оголосили про намір оголосити чинному президенту Дональду Трампу імпічмент.

Про це в Twitter написала конгресменка від Демократичної партії Ільхан Омар. Вона заявила, що Трамп не повинен залишатися на посаді глави держави до 20 січня, коли відбудеться інавгурація Джо Байдена.

"Я готую документи про імпічмент. Палата представників повинна оголосити Дональду Трампу імпічмент, а Сенат США – відсторонити його від посади. Ми не можемо дозволити йому залишатися на своєму посту, це питання збереження нашої республіки, і ми повинні виконати нашу присягу", – зазначила політикиня.

Як пише Politico, ідею про імпічмент Трампу в Конгресі вже підтримали понад 30 представників Демократичної партії. На їхню думку, глава Білого дому відіграв вагому роль в підбурюванні учасників протесту до штурму Капітолію. Демократи вважають, що Трамп в останні тижні своєї каденції може завдати ще більшої шкоди.

Імпічмент також підтримали сенатор від Массачусетса Ед Маркі і губернатор Іллінойсу Дж.Б. Пріцкер. Також член Республіканської партії, губернатор штату Вермонт Філ Скотт закликав до усунення Трампа з посади.

Відзначимо, що інавгурація обраного президента США Джо Байдена пройде 20 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США прихильники Трампа влаштували масові заворушення в Конгресі. У Вашингтоні в ході масових заворушень в районі Капітолійського пагорба загинули чотири особи.