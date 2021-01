В США сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса. Фото и видео

В Вашингтоне в среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили штурм Капитолия – здания Конгресса, который заседал, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты выборов. Людям удалось попасть внутрь здания.

Как передает Fox5, полиция пыталась сдерживать толпу. Некоторые граждане спровоцировали столкновения с копами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сотрудников, работающих в части офисов, пришлось эвакуировать. Заседание Сената вынужденно прервали.

#Breaking. We have just been evacuated out of the Cannon House Office building. Capitol Police yelled "Clear the building" did not say why. Holding in a secure location. @Fox5DC pic.twitter.com/pCMLjNB0ks — Tom Fitzgerald (@FitzFox5DC) January 6, 2021

В итоге сторонники Трампа прорвались в здание, пишет NBC News на странице в Twitter.

BREAKING: U.S. Senate proceedings have been halted as Trump supporters attempt to storm the U.S. Capitol building; some lawmakers being escorted from the chamber. https://t.co/01SywyZ7fR — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

WATCH: Trump supporters attempting to break a door inside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kSvbHJmf7b — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Протестующие против результатов выборов окружили зал Сената.

BREAKING: Clashes reported inside the U.S. Capitol building pic.twitter.com/2twyZAD6wJ — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

После того, как американцы прорвались в Капитолий, Трамп на странице в Twitter попросил людей сохранять мир. Он написал, что полицейских нужно поддержать, ведь они "действительно на нашей стороне".

Напомним, 6 января на выступлении перед сторонниками Трамп потребовал от вице-президента Майка Пенса попытаться остановить утверждение голосов. Президент в очередной раз заявил, что не признает победу оппонента Джо Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коллегия выборщиков США утвердила победу Байдена на выборах главы государства. Он получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах. Трамп набрал 232.