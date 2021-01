"Захват" Капитолия сторонниками Трампа: что происходило в здании Конгресса. Фото

Сторонники президента США Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий (здание Конгресса), устроили там беспорядки – били стекла и двери, лазили по стенам, сидели в креслах политиков.

Несколько правоохранителей получили в столкновениях травмы, в то же время среди протестующих есть летальный случай – умерла девушка, которой с огнестрельного оружия выстрелили в грудь. Фото и видео штурма Капитолия активно публиковались в сети.

Как пишет CNN, большинство американцев не проявляли агрессии. Они ходили по залам, делали селфи. Вот как выглядел зал Сената вскоре после эвакуации вице-президента Майка Пенса:

Активисты показали физическую подготовку не только внутри здания, но и снаружи, когда взбирались на стены:

В здании люди окружили зал, где должно было проходить заседание Сената, а вскоре прорвались внутрь. Официальные итоги выборов пришлось отложить.

Некоторые сидели в креслах топ-чиновников Сената:

В сети также есть немало кадров, где протестующие разбивают окна или двери.

WATCH: Rioters break windows to enter U.S. Capitol building pic.twitter.com/n9FYMZYvD0 — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Right-wing terrorist uses a steel barrier as a battering ram at the US Capitol pic.twitter.com/GjmPNQYT4b — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 6, 2021

Один из протестующих курил в Конгрессе:

A man lit up a doobie under the Capitol Dome pic.twitter.com/2WeoYoc6uD — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) January 6, 2021

Против американцев применяли оружие (вероятно, охранники здания). В это время политики и сотрудники Конгресса, которых не эвакуировали перед прорывом протестующих, прятались за мебелью.

Inside the House Chambers as Trump supporters stormed the U.S. Capitol https://t.co/Tf9EGWVZd0 pic.twitter.com/7d3TFRtzk2 — TIME (@TIME) January 6, 2021

Позже американская полиция сообщила, что здание было взято под охрану около 17:40 по местному времени. На 18:00 был объявлен комендантский час.

