Байден обратился к нации после штурма Капитолия: главное

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Байден обратился к американцам

Избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, обвинив в этом еще действующего главу государства Дональда Трампа.

Он также назвал сторонников последнего – "внутренними террористами". Речь Байдена транслировал телеканал CNBC в YouTube.

Главное из заявления избранного главы государства

  • Нападение произошло из-за "безжалостных нападок Трампа на демократию", к которой он "выразил свое презрение".

  • Трамп попытался заставить замолчать голоса почти 160 миллионов американцев, которые проголосовали на выборах в ноябре.

  • Люди, которые штурмовали Капитолий, являются "внутренними террористами".

  • Все виновные в столкновениях, в которых погибли несколько человек и десятки пострадали, понесут наказание.

  • К активистам BlackLivesMatter (общественное движение против расизма и насилия в отношении чернокожих) в такой ситуации отнеслись бы гораздо более жестко.

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