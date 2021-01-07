Байден обратился к нации после штурма Капитолия: главное
Избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, обвинив в этом еще действующего главу государства Дональда Трампа.
Он также назвал сторонников последнего – "внутренними террористами". Речь Байдена транслировал телеканал CNBC в YouTube.Главное из заявления избранного главы государства
Нападение произошло из-за "безжалостных нападок Трампа на демократию", к которой он "выразил свое презрение".
Трамп попытался заставить замолчать голоса почти 160 миллионов американцев, которые проголосовали на выборах в ноябре.
Люди, которые штурмовали Капитолий, являются "внутренними террористами".
Все виновные в столкновениях, в которых погибли несколько человек и десятки пострадали, понесут наказание.
К активистам BlackLivesMatter (общественное движение против расизма и насилия в отношении чернокожих) в такой ситуации отнеслись бы гораздо более жестко.
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