Байден обратился к нации после штурма Капитолия: главное

Избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, обвинив в этом еще действующего главу государства Дональда Трампа.

Он также назвал сторонников последнего – "внутренними террористами". Речь Байдена транслировал телеканал CNBC в YouTube.

Нападение произошло из-за "безжалостных нападок Трампа на демократию", к которой он "выразил свое презрение".

Трамп попытался заставить замолчать голоса почти 160 миллионов американцев, которые проголосовали на выборах в ноябре.

Люди, которые штурмовали Капитолий, являются "внутренними террористами".

Все виновные в столкновениях, в которых погибли несколько человек и десятки пострадали, понесут наказание.