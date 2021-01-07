Мировые лидеры отреагировали на беспорядки в Вашингтоне: ответственность на Трампе

Лидеры и топ-чиновники мировых государств отреагировали на погромы в Вашингтоне, которые 6 января устроили сторонники еще действующего президента Дональда Трампа.

Протестующие штурмовали здание Конгресса и вступили в столкновения с полицией, в результате чего пострадали десятки правоохранителей и погибли несколько гражданских.

OBOZREVATEL заявления политиков ряда стран, в том числе Германии, Великобритании, Канады, Франции, Китая, Японии. Все они осудили "недемократическое" поведение сторонников Трампа, многие также считают, что беспорядки были спровоцированы высказываниями главы государства.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила негодование из-за беспорядков в Вашингтоне и считает, что ответственность за это несет Трамп, пишет DW. По ее словам, фотографии с места событий вызывают гнев и печаль.

Меркель напомнила основной принцип демократии, который состоит в том, что выборы определяют победителя и проигравшего.

В то же время она отметила, что утверждение Джо Байдена президентом со стороны Сената – "откроет новую главу в демократии США".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также осудил протесты в Вашингтоне. Он призвал к тому, чтобы передача власти в США прошла мирно и законно.

"США всегда выступали за демократию во всем мире, поэтому очень важно, чтобы передача власти в этой стране прошел мирно и законно", – написал британский премьер в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеообращение в Twitter, в котором прокомментировал погромы в Вашингтоне.

"То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии", – сказал он.

Против насилия в Вашингтоне выступил также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства отметил, что американская демократия всегда вдохновляла его.

"Вчерашнее бесчинство в Капитолии было позорным актом, который следует решительно осудить. Я не сомневаюсь, что американская демократия восторжествует, как это было всегда", – сказал он.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Трампа признать Байдена новым президентом США. А кадры беспорядков в Вашингтоне он назвал "ужасными".

"Дорогой Дональд Трамп, признай сегодня Джо Байдена как следующего президента", - написал глава правительства в Twitter.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что произошедшее в Вашингтоне расстроило его. Он назвал протесты незаконными и отметил, что нельзя допустить подрыва демократического процесса.

"Расстроен, увидев новости о беспорядках и насилии в Вашингтоне. Упорядоченная и мирная передача власти должна продолжаться", – написал глава правительства в Twitter.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя назвала события в США беспрецедентными для нынешних демократических стран.

"То, что происходит в США, сложно сравнивать (с происходившим в других странах). Есть общие черты поляризации, которые мы видим во многих политических системах мира, но нигде мы не видели в твердых демократиях в недавнем времени подобных действий. Думаю, что сравнения нам не помогают", – отметила она в интервью радиостанции Onda Cero.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выразила надежду, что в США как можно скорее восстановят порядок.

"Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности", – сказано в ее заявлении.

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что передача власти в США должна состояться мирно. Он уверен, что страна "преодолеет эту сложную ситуацию, а также восстановит спокойствие и гармонию".

Также погромы в Вашингтоне осудили и призвали к мирной передаче власти в США министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главы кабминов Чехии, Канады Швеции, Норвегии, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогу подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.

Во время столкновений погибли 4 человека. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит. В нее выстрелили в упор.