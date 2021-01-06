Конгресс США собрался на утверждение результатов выборов президента: все о противостоянии онлайн

Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение.

Об этом сообщило BBC. Трамп выступил на многотысячном "Митинге за спасение Америки" в Вашингтоне, где собрались его сторонники.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", – сказал президент.

Он в очередной раз пообещал представить доказательства своей победы и обвинил демократов в том, что они пытаются "украсть эти выборы".

Выступая перед сторонниками, Трамп потребовал от вице-президента Майка Пенса попытаться остановить утверждение голосов.

Как сообщило CNN, Пенс заявил, что разделяет обеспокоенность миллионов граждан относительно честности выборов, но исключить голоса выборщиков отказался, назвав свою роль как председателя заседания церемониальной.

"Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не позволяет мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет", – сказал вице-президент.

Сторонники Трампа после относительно спокойного митинга повели себя достаточно агрессивно. Они прорвали оцепление на Капитолийском холме. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Протестующие пытались попасть в здание Конгресса США, где пройдет церемония официального утверждения победы Джо Байдена на выборах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, коллегия выборщиков США утвердила победу избранного президента-демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Он получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах. Трамп набрал 232.