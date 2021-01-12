Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 11 січня: померли майже 2 млн осіб

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
2,1 т.
Коронавірус в Україні та світі

Станом на вівторок, 12 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 91,3 млн осіб. За минулий день виявлено 578 421 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 1,95 млн пацієнтів.

При цьому одужали – 65 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 214 тис., Британії – 46 тис. і Бразилії – 28 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Пандемія коронавірусу.
Рейтинг країн по захворюваності.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні виявлено 1 119 314 випадків COVID-19. Від нього померло 19 835 громадян, а 796 417 осіб вилікувалися.

  • У світі лідерами за кількістю заражень є США (більше ніж 23 млн), Індія (більше 10,4 млн) і Бразилія (понад 8,1 млн).

  • Україна отримає 5 млн доз вакцини від коронавируса CoronaVac, розробленої китайською компанією Sinovac, в першому півріччі 2021 року.

Головне за 12 січня:

  • Педіатр Євген Комаровський пояснив, як вакцини від COVID-19 можуть допомогти боротьбі з раком.

  • ЗМІ заявили, що для депутатів "Слуги народу" підготували ефірні тези про позицію партії щодо критики локдауну, заборони на продаж низки товарів, підпільної вакцинації і російського "Супутника V".

  • Українцям варто звикнути до думки про виникнення нових варіантів коронавірусу і не лякатися при появі всіляких "сенсацій", вважає провідний інфекціоніст України, професор Ольга Голубовська. Вона зазначила, що вірус адаптується до людей, а люди – до нього.

  • Британський штам коронавірусу виявили в Еквадорі.

Коронавірус