Степанов выступил за продление жесткого карантина после 24 января

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости продлить жесткий карантин после 24 января.

В эфире "24 канала" 12 января он отметил, что на этом настаивают ведущие эпидемиологи страны. Также глава ведомства считает, что основания для этого есть.

"Я, мои советники, ведущие эпидемиологи, настаиваем на продлении этого карантина", – сказал он.

По словам Степанова, январские праздники сопровождались массовыми гуляниями, а люди ездили к родственникам. Эти факторы повлияют на рост количества больных коронавирусом.

Еще одним основанием министр считает сезонный рост больных гриппом, который начинается именно в январе.

Напомним, что с 8 по 24 января в Украине действует так называемый карантин зимних каникул.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабинете министров сравнили карантинные ограничения в Украине и Европе. Как выяснилось, в нашей стране меры самые мягкие и короткие.