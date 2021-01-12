Хроника коронавируса в Украине и мире на 11 января: скончались почти 2 млн человек
По состоянию на вторник, 12 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 91,3 млн человек. За минувший день выявлены 578 421 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 1,95 млн пациентов.
При этом выздоровели – 65 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 214 тыс., Британии – 46 тыс. и Бразилии – 28 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине выявлено 1 119 314 случаев COVID-19. От него умерли 19 835 граждан, а 796 417 человек вылечились.
В мире лидерами по количеству заражений являются США (более чем 23 млн), Индия (больше 10,4 млн) и Бразилия (более 8,1 млн).
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