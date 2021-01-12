В Украине изменили правила пересечения КПВВ во время пандемии COVID-19

В правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда из временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и полуострова Крым добавили еще один способ прекращения самоизоляции.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 5 января, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время ежедневного брифинга Министерства здравоохранения.

Согласно правилам, 14-дневной самоизоляции подлежат все лица, прибывающие с временно оккупированных территорий, кроме лиц, не достигших 12 лет, тех, кто едет поступать на учебу или учится, а также работников официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.

Ранее самоизоляцию можно было прекратить в двух случаях:

по окончанию 14-дневного срока при отсутствии симптомов коронавируса

получив негативный ПЦР-тест

"Теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген к SARS-CoV-2, проведенный после пересечения КПВВ", – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что тесты на антиген закуплены за государственный счет и будут бесплатными для граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, юрист Илья Костин заявил, что ввоз вип-вакцины от коронавируса в Украину не мог быть законным и это является уголовным преступлением.