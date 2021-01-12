В Україні спрогнозували кількість нових хворих на COVID-19 до кінця локдауну

Захворюваність на коронавірус в Україні залишатиметься на низькому рівні, принаймні ще щонайменше до закінчення локдауну.

Такого висновку дійшли фахівці з Національної академії наук, змоделювавши розвиток пандемії на 11-25 січня. Прогноз опубліковано на сайті НАН.

Науковці зазначають, що в останній тиждень показники поширення COVID-19 у регіонах країни продовжили знижуватися. На це серед іншого вплинули період свят і проведення меншої кількості тестувань. Подібна ситуація, переконані вони, очікується і наступні 14 днів.

За розрахунками фахівців, із 12 до 18 січня середня захворюваність на коронавірусну інфекцію триматиметься на рівні 6937-5545 випадків щодня.

А ось упродовж тижня 19-25 січня науковці прогнозують у середньому 4663 нових випадки COVID-19.

Водночас летальність від цієї хвороби в Україні, за даними НАН, нібито демонструє сталу динаміку й залишається на рівні 1,5-2 відсотки. Також науковці у своєму прогнозі підкреслюють, що зменшення смертей від COVID-19 спостерігається і в лікарнях.

Нагадаємо: на ранок 12 січня в Україні офіційно підтверджено 1 124 430 випадків COVID-19. Із них 5116 було виявлено минулої доби. Від наслідків хвороби померло 20 019 українців (+184 за добу), а 812 368 (+15 951) вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL: