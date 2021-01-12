В Киеве резко выросло количество больных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 11 января, коронавирусом в Киеве заразились 898 человек, что на 527 больше, чем за день до этого.

В Киевской области зафиксировали 284 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 118 486 человек, в области – 63 984 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2115 человек (+26 за сутки). Продолжают бороться с вирусом 72 925 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 12 января, в Украине официально подтверждено 1 124 430 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5116 – было обнаружено за прошедшие сутки, при этом выздоровели почти 16 тысяч человек.