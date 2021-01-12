Президент Португалии заразился коронавирусом

72-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заболел коронавирусом.

Глава государства получил положительный тест на COVID-19 вечером в понедельник, 11 января, сообщила пресс-служба президента.

"Вчера президент республики получил отрицательный результат, и хотя сегодняшний тест на антиген отрицательный, в 21:40 стало известно, что ПЦР-тест был положительным", – говорится на сайте президента.

Отмечается, что Марселу Ребелу ди Соза болеет безсимптомно. Он самоизолировался и отменил ближайшие запланированные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заразился коронавирусом. Артист подтвердил, что получил положительный тест на COVID-19.