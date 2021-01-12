COVID-19 победили почти 16 тысяч украинцев за сутки

По состоянию на утро вторника, 12 января, в Украине официально подтверждено 1 124 430 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 116 – было обнаружено за прошедшие сутки, при этом выздоровели почти 16 тысяч человек.

От COVID-19 в стране умерли уже 20 019 больных (+184 за сутки), а 812 368 пациентов (+15 951 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Проведено тестирований за сутки – 41 682 (в частности методом ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809).

г. Киев – 898 случаев;

Винницкая область – 121 случай;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 267 случаев;

Донецкая область – 160 случаев;

Житомирская область – 72 случая;

Закарпатская область – 134 случая;

Запорожская область – 463 случая;

Ивано-Франковская область – 66 случаев;

Киевская область – 284 случая;

Кировоградская область – 76 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 312 случаев;

Николаевская область – 52 случая;

Одесская область – 315 случаев;

Полтавская область – 520 случаев;

Ривненская область – 132 случая;

Сумская область – 152 случая;

Тернопольская область – 83 случая;

Харьковская область – 275 случаев;

Херсонская область – 73 случая;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 306 случаев;

Черновицкая область – 184 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, юрист Илья Костин заявил, что ввоз вип-вакцины от коронавируса в Украину не мог быть законным и это является уголовным преступлением.