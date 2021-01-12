COVID-19 победили почти 16 тысяч украинцев за сутки
По состоянию на утро вторника, 12 января, в Украине официально подтверждено 1 124 430 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 116 – было обнаружено за прошедшие сутки, при этом выздоровели почти 16 тысяч человек.
От COVID-19 в стране умерли уже 20 019 больных (+184 за сутки), а 812 368 пациентов (+15 951 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Проведено тестирований за сутки – 41 682 (в частности методом ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 898 случаев;
Винницкая область – 121 случай;
Волынская область – 99 случаев;
Днепропетровская область – 267 случаев;
Донецкая область – 160 случаев;
Житомирская область – 72 случая;
Закарпатская область – 134 случая;
Запорожская область – 463 случая;
Ивано-Франковская область – 66 случаев;
Киевская область – 284 случая;
Кировоградская область – 76 случаев;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 312 случаев;
Николаевская область – 52 случая;
Одесская область – 315 случаев;
Полтавская область – 520 случаев;
Ривненская область – 132 случая;
Сумская область – 152 случая;
Тернопольская область – 83 случая;
Харьковская область – 275 случаев;
Херсонская область – 73 случая;
Хмельницкая область – 18 случаев;
Черкасская область – 306 случаев;
Черновицкая область – 184 случая;
Черниговская область – 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, юрист Илья Костин заявил, что ввоз вип-вакцины от коронавируса в Украину не мог быть законным и это является уголовным преступлением.