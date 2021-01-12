Moderna заявила про річний імунітет після вакцинації від COVID-19

У американській компанії Moderna заявили, що імунітет до COVID-19 після вакцинації її препаратом може тривати рік.

Про це заявив головний лікар компанії Тал Закс, пише CNN. Наразі тут планують вивчити, чи здатне введення третьої дози вакцини ще посилити захист від інфекції.

"Ми очікуємо, що ефект від вакцинації триватиме не менше ніж рік", – заявив Закс.

Moderna вводиться двома дозами з інтервалом близько місяця. Цю вакцину винайшли лише минулого року, тож поки точно не відомо, як надовго вона здатна забезпечувати захист від коронавірусу, говориться в повідомленні.

Закс наголосив, що компанії доведеться протестувати людей, щоб побачити, чи може додавання третьої дози подовжити захист від інфекції.

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