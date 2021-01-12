Врачи дали совет, как работать с дома во время пандемии COVID-19

Врачи из Центра общественного здоровья Украины дали советы, которые помогут приспособиться к "новой реальности" пандемии коронавируса – работы с дома.

Так, специалисты порекомендовали придерживаться распорядка дня – просыпаться и засыпать в одно и то же время, а также начинать и завершать работать в обычном рабочем графике, говорится на странице ЦГЗ в Facebook.

"15-минутная зарядка, занятия по йоге или другие физические упражнения утром перед началом работы могут помочь чувствовать себя бодрее и лучше концентрироваться. Создайте новые утренние ритуалы на смену привычной кофе в офисе с коллегами. Делайте обеденный перерыв, по возможности ешьте в другой комнате, это поможет соблюдать режим и разбить день", – посоветовали медики.

Поскольку все общение на карантине переходит в чаты и видеозвонки, часто трудно сконцентрироваться-за большого количества уведомлений. Поэтому врачи рекомендуют выключать звук на телефоне, чтобы концентрировать внимание на рабочих задачах.

"Регулярно делайте физические упражнения, чтобы уменьшить время сидения: даже короткая разминка, как то хождение или зарядка в течение 3-4 минут поможет вам снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и работу мускулатуры", – отметили специалисты.

Эксперты также посоветовали следовать баланса между работой и личной жизнью, например создавать отдельные входы на ноутбуке для работы и личного. Предлагается также добавить другие настройки, заставки на экран, чтобы "выключать" рабочий режим в конце дня.

"После окончания рабочего дня выходите на прогулку – это может напоминать состояние "возвращения с работы" и помочь переключиться", – добавили в ЦГЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины обновило и расширило список стран "красной" и "зеленой" зон эпидемической опасности в связи с распространением коронавируса.