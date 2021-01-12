В Италии обнаружили нового "нулевого пациента" с COVID-19, заболевшего в ноябре 2019 года

Первый случай коронавируса в Италии мог быть зафиксирован еще 10 ноября 2019 года – до того как Китай предупредил мир о вспышке в Ухани в конце декабря.

Новым нулевым пациентом стала 25-летняя женщина из Милана. К такому выводу пришли исследователи из Миланского государственного университета и Итальянского диагностического центра. Результаты были опубликованы в Британском журнале дерматологии, пишет Daily Mail.

Отмечается, что она заразилась раньше ребенка, который заболел в декабре и считался первым случаем в стране.

Женщина обратилась за медицинской помощью из-за сыпи на коже и боли в горле. Эти симптомы, по словам экспертов, наряду с диареей и головной болью являются наименее распространенными симптомами COVID-19.

Исследователи повторно изучали биопсию кожи пациентов с атипичным дерматозом, которым осенью 2019 года не смогли поставить точный диагноз. Ранее они выяснили, что были случаи, когда COVID-19 поражал только кожу больных.

"Это самый старый научно задокументированный случай наличия SARS-CoV-2, но, вероятно, мы также обнаружим его в образцах с октября 2019 года, если продолжим поиск", – отметил глава исследования Раффаэль Джанотти.

По данным на 12 января, в Италии с начала пандемии заболели 2,3 млн человек. Из них 1,6 млн пациентов выздоровели и почти 80 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус мог зародиться также в других странах мира, а не только в Китае.