Пів України може стати 'червоною' зоною, постане питання про локдаун – KSE

Вже з наступного тижня, в кінці березня, більше половини регіонів в Україні можуть опинитися в "червоній" зоні епідемічної небезпеки через коронавірус. Від цього залежатиме, чи введуть у країні локдаун.

Такий прогноз зробили в Київській школі економіки. Думками зокрема поділився керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко на пресбрифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Настпного тижня у нас вже може більше 50% регіонів бути в "червоній" зоні. Відповідно, тоді ж ми очікуємо рішення уряду про те, чи буде це визначальним критерієм для введення загальнонаціонального локдауну", – заявив він.

За його словами, вже з 25 березня Миколаївська і Черкаська області показали перевищення порогів для подолання "помаранчевої" зони. Отже, очікується, що днями відбудеться засідання Нацкомісії з ТЕБ та НС, де ухвалять рішення віднести ці регіони в "червону" зону.

"Необхідно запроваджувати додаткові обмеження у Вінницькій області, яка "росте" вже дуже довгий час, і в Хмельницькій, яка вийшла на один із найвищих рівнів госпіталізацій у країні", – підкреслив Ганіченко.

Він зазначив, що Рівненська, Чернігівська й Тернопільська області теж незабаром можуть стати "червоними". На Івано-Франківщині, яка стала першим таким регіоном у країні цьогоріч, ситуація вже стабілізується, але там досі найбільша кількість активних хворих.

Також, додав експерт, Україна залишається в п'ятірці країн Європи із найбільш критичною ситуацією щодо COVID-19. І хоча рівень госпіталізацій дещо сповільнилося, водночас їхня кількість на чверть перевищує кількість виписаних хворих.

"За останні три тижні смертність від наслідків коронаірусу в Україні досягла пікового значення попередньої хвилі й продовжує сильно зростати. Протягом останніх трьох днів у нас абсолютні максимуми за кількістю добових летальних випадків", – підсумував Ганіченко.

Зауважимо, що на сьогодні в Україні в "жовтій" зоні залишається тільки один регіон – Херсонщина, "червоними" є Київ і 10 областей, решта перебувають у "помаранчевій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що там не виключають можливості введення загальнонаціонального локдауну в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться. РНБО може зібрати спецзасідання через COVID-19.